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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Турецкая Tersan построила второй супертраулер для "Океанрыбфлота"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Турецкая верфь Tersan Tersanecilik завершила строительство супертраулера "Владимир Бирюков" для ПАО "Океанрыбфлот", на судне поднят российский флаг, сообщила пресс-служба компании-заказчика.

"Владимир Бирюков" – второе из двух судов, построенных в Турции по заказу "Океанрыбфлота". Первое уже вышло на промысел.

"Форс-мажорные обстоятельства сильно ударили по ходу строительства, но надо отдать должное – с самого начала руководство компании Tersan подтвердило готовность завершить проект независимо от обстоятельств. (. . .) Мы совместно с турецкой стороной нашли способы решить проблему и смотрим в будущее с оптимизмом. Все тревоги позади, судно построено и скоро отправится в Россию", - приведены в сообщении слова начальника отдела судостроения "Океанрыбфлота" Сергея Кислова.

Как сообщалось, в июне 2018 года ПАО "Океанрыбфлот" заключило контракт с Tersan Tersanecilik sanayi ve ticaret A.S. на строительство судна стоимостью $16,75 млн и 67,624 млн евро (почти 6 млрд рублей по курсу того времени - ИФ). Поставка была запланирована на апрель 2021 года, и "сразу начнется строительство второго траулера", сообщали тогда в компании. В начале 2020 года стороны заключили контракт на строительство второго судна за 6,1 млрд рублей.

"Океанрыбфлот" основан в 1968 году. Флот компании насчитывает 12 больших морозильных рыболовных траулеров (БМРТ), супертраулеры "Георгий Мещеряков" и "Владимир Бирюков" новой постройки и четыре транспортных судна. Рыболовные суда компании ведут промысел минтая, кальмара и сельди в Охотском и Беринговом морях.

Выручка "Океанрыбфлота" в 2021 году составила 19,47 млрд рублей, чистая прибыль – 5,43 млрд рублей. По данным компании на конец марта 2020 года (более свежих данных нет), основными владельцами АО являлись Игорь Евтушок и сенатор Валерий Пономарев, которым принадлежало по 48,92% акций.

Турция Tersan Tersanecilik Океанрыбфлот
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