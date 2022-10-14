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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Morgan Stanley сократил выручку в III квартале хуже прогноза

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, сократил чистую прибыль в третьем квартале 2022 года на 29%, выручку – на 12%.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,63 млрд по сравнению с $3,71 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $1,47 с $1,98. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,52.

Квартальная выручка Morgan Stanley сократилась до $12,99 млрд с $14,75 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $13,292 млрд.

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Morgan Stanley
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