JPMorgan сократил квартальную чистую прибыль на 17%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года крупнейший банк США по объему активов J.P. Morgan Chase & Co. сократил чистую прибыль на 17%, однако прибыль в расчете на акцию и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль составила $9,74 млрд, или $3,12 в расчете на акцию, по сравнению с $11,69 млрд, или $3,74 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал чистую прибыль на уровне $2,90 на акцию.

Выручка JPMorgan поднялась на 10,4%, до $32,72 млрд с $29,65 млрд годом ранее. Эксперты ожидали выручку в размере $32,12 млрд.

Чистый процентный доход банка увеличился на 34% - до $17,6 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал показатель на уровне $17 млрд.

Отчисления на покрытие возможных убытков по кредитам составили $1,5 млрд по сравнению с $1,1 млрд в предыдущем квартале.

Главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон вновь отметил, что, несмотря на устойчивые показатели банка, экономика США все еще находится под влиянием существенных сдерживающих факторов, включая конфликт на Украине и последствия ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.

Выручка розничного подразделения (CCB) JPMorgan в минувшем квартале выросла на 14% - до $14,33 млрд. В том числе доходы в сфере ипотечного кредитования уменьшились на 34%, в сфере кредитования потребителей и малого бизнеса - выросли на 30%. Чистая прибыль CCB уменьшилась на 0,5% и составила $4,33 млрд.

Выручка корпоративно-инвестиционного банка (CIB) снизилась на 4% - до $11,88 млрд. Чистая прибыль CIB понизилась на 37%, составив $3,52 млрд.

Подразделение, занимающееся коммерческим банкингом, зафиксировало падение прибыли на 33%, до $946 млн, тогда как выручка выросла на 21% и составила $3,05 млрд.

В сфере управления активами выручка JPMorgan составила $4,54 млрд, увеличившись на 6% по сравнению со вторым кварталом прошлого года. Объем активов под управлением банка снизился на 13%, до $2,6 трлн.

С начала 2022 года капитализация JPMorgan упала на 30,9%, до $303,8 млрд.

JPMorgan Chase был основан свыше 200 лет назад, является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. Объем активов банка превышает $4 трлн. Штат насчитывает более 250 тысяч человек.