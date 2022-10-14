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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Новак заявил, что нефтяники сами найдут компании для страхования морских перевозок

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ не собирается вмешиваться в процесс выбора нефтяными компаниями страховщиков для обеспечения страхового покрытия морских перевозок, это корпоративный вопрос, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Коммерческие компании сами найдут страховые компании, которые будут с ними работать. Мы искусственно не определяем, у правительства нет таких полномочий", - сказал Новак журналистам в пятницу в Москве, отвечая на вопрос, есть ли у государства планы создавать специальную страховую компанию в связи с тем, что из-за санкций российские НК лишаются возможности пользоваться услугами всех лидеров глобального рынка в этом сегменте.

Он напомнил, что в России есть национальная перестраховочная компания, частные игроки рынка. "Вся инфраструктура создана для того, чтобы эти вопросы решать", - отметил Новак.

Александр Новак
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