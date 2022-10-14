Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 19 октября вырастет в 1,5 раза

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 19 октября составит 2 934,3 рубля за тонну против 1 926,8 рубля на предыдущей неделе, сообщил Минсельхоз.

Таким образом, пошлина вырастет на 52,3% или в полтора раза (пошлина, действующая с 12 по 18 октября, на 9,1% ниже предыдущей).

Пошлина на ячмень с 19 октября вырастет на 52%, до 2 479,9 рубля за тонну, на кукурузу - снизится на 22,6%, до 2 410,1 рубля за тонну.

Новые ставки пошлин рассчитаны исходя из индикативных цен на уровне $308,3 за тонну на пшеницу ($307,7 на предыдущей неделе), $279,8 на ячмень ($280,9) и $278,2 на кукурузу ($317,6).

С 6 июля 2022 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах. Правительство 30 июня приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13 875 рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.