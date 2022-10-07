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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 12 октября снизится на 9%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 12 октября снизится до 1 926,8 рубля с 2 119 рублей за тонну неделей ранее, сообщил Минсельхоз.

Снижение пошлины составит 9% против снижения на 14,4% неделей ранее.

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Пошлина на ячмень снизится до 1 632 рублей с 1 849,8 рубля за тонну, на кукурузу - до 3 114,1 рублей с 3 295,6 рубля.

Новые ставки пошлин будут действовать по 18 октября включительно.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $307,7 за тонну на пшеницу ($308,1 неделей ранее), $280,9 - на ячмень ($282,3), $317,6 - на кукурузу ($317,6).

С 6 июля 202 года пошлины на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах.

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Как сообщалось, правительство 30 июня 2022 года приняло постановление о переводе пошлин в рубли. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу была установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тыс. рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже".

Минсельхоз РФ
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