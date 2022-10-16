Миллер заявил о потенциале значительного расширения "Турецкого потока"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Потенциал расширения газопровода "Турецкий поток" значителен, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".

"Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на Северных потоках, поэтому это могут быть значительные объемы", - сказал он.

"Вы знаете, нет ничего невозможного. Хочу напомнить, что у нас есть опыт подготовки к реализации проекта "Южный поток" - первоначально он планировался на мощность 63 млрд куб. м. газа. Поэтому, если говорить о даже технической документации проработки трассы, то под "Южный поток" это все было в свое время уже сделано", - напомнил Миллер.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Зарубину заявил, что за введение потолка цен на российские энергоресурсы придется расплачиваться населению стран, чье руководство пойдет на такой шаг.

"Сейчас уже многие страны сталкиваются с последствиями своих опрометчивых решений. А присоединение к стану сторонников этого потолка цен, конечно, это будет еще одна цена, которую гражданам этих стран нужно будет платить", - сказал он.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

"Газпром" планировал построить через Черное море в Болгарию четырехниточную магистраль "Южный поток" на 63 млрд куб. м газа. Для подачи этих объемов газа на экспорт создавалась инфраструктура на территории России. После отмены проекта "Южный поток" ему на смену пришел "Турецкий поток" в два раза меньше по мощности (31,5 млрд куб. м), из двух ниток. Однако мощности по доставке газа на берег Черного моря "Газпром" создал в прежнем изначальном объеме.

Газоснабжение даже при -25

"Газпром" в течение предстоящего осенне-зимнего периода обязан обеспечить полное газоснабжение всех потребителей даже при морозах минус 25 градусов на всей европейской части РФ, заявил Миллер.

"Обеспечиваем прохождение осенне-зимнего максимума. И, конечно же, самая главная задача - чтобы страна ни при какой температуре, какой бы она низкой ни была, не почувствовала вот этот осенне-зимний максимум", - отметил глава газового концерна.

"И "Газпром" создает газотранспортные мощности. Вы только вдумайтесь: на среднюю температуру по всей европейской части страны минус 25 градусов. И мы полностью обеспечиваем все потребности наших потребителей", - заверил Миллер.