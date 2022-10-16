Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Миллер заявил о потенциале значительного расширения "Турецкого потока"

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Потенциал расширения газопровода "Турецкий поток" значителен, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".

"Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на Северных потоках, поэтому это могут быть значительные объемы", - сказал он.

"Вы знаете, нет ничего невозможного. Хочу напомнить, что у нас есть опыт подготовки к реализации проекта "Южный поток" - первоначально он планировался на мощность 63 млрд куб. м. газа. Поэтому, если говорить о даже технической документации проработки трассы, то под "Южный поток" это все было в свое время уже сделано", - напомнил Миллер.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Зарубину заявил, что за введение потолка цен на российские энергоресурсы придется расплачиваться населению стран, чье руководство пойдет на такой шаг.

"Сейчас уже многие страны сталкиваются с последствиями своих опрометчивых решений. А присоединение к стану сторонников этого потолка цен, конечно, это будет еще одна цена, которую гражданам этих стран нужно будет платить", - сказал он.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

"Газпром" планировал построить через Черное море в Болгарию четырехниточную магистраль "Южный поток" на 63 млрд куб. м газа. Для подачи этих объемов газа на экспорт создавалась инфраструктура на территории России. После отмены проекта "Южный поток" ему на смену пришел "Турецкий поток" в два раза меньше по мощности (31,5 млрд куб. м), из двух ниток. Однако мощности по доставке газа на берег Черного моря "Газпром" создал в прежнем изначальном объеме.

Газоснабжение даже при -25

"Газпром" в течение предстоящего осенне-зимнего периода обязан обеспечить полное газоснабжение всех потребителей даже при морозах минус 25 градусов на всей европейской части РФ, заявил Миллер.

"Обеспечиваем прохождение осенне-зимнего максимума. И, конечно же, самая главная задача - чтобы страна ни при какой температуре, какой бы она низкой ни была, не почувствовала вот этот осенне-зимний максимум", - отметил глава газового концерна.

"И "Газпром" создает газотранспортные мощности. Вы только вдумайтесь: на среднюю температуру по всей европейской части страны минус 25 градусов. И мы полностью обеспечиваем все потребности наших потребителей", - заверил Миллер.

Турецкий поток Алексей Миллер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Миллер заявил, что ограничение цен на газ РФ в Европе повлечёт прекращение поставок

В Польше заявили, что устранили утечку на нефтепроводе "Дружба"

В Польше заявили, что устранили утечку на нефтепроводе "Дружба"

Путин ввёл дополнительный контроль за сделками в финсекторе с недружественным участием

ЦБ РФ получил право выдавать разрешения на вывоз из России валюты на сумму свыше $10 тыс.

Три сухогруза доставят продовольствие из Украины в Испанию, Тунис и Алжир

Три сухогруза доставят продовольствие из Украины в Испанию, Тунис и Алжир

Новый оператор проекта "Сахалин-1" зарегистрирован в Южно-Сахалинске

Рубль в пятницу заметно вырос к доллару и евро

Kismet Capital Group Ивана Таврина договорилась о покупке Avito за 151 млрд руб.

Kismet Capital Group Ивана Таврина договорилась о покупке Avito за 151 млрд руб.

Топ-10 самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ заработают $117,7 млн за текущий сезон

Citi свернет почти весь бизнес в России к концу I квартала 2023г

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });