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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Нидерланды восстановили экспортную лицензию у "Турецкого потока"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Нидерланды восстановили экспортную лицензию оператору проекта газопровода "Турецкий поток", передает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства энергетики Нидерландов.

Ранее оператор морского газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport B.V. сообщал, что в результате введения новых санкций ЕС 18 сентября 2022 года была досрочно отозвана экспортная лицензия у компании. Власти Нидерландов ссылались на запреты пунктов 1 и 2 статьи 3 Постановления (ЕС) 833/2014 (в редакции, включающей новые санкционные ограничения). Согласно этим пунктам, запрещается поставка товаров и предоставление услуг, в частности, технической помощи и обслуживания для использования в России, включая ее исключительную экономическую зону и континентальный шельф.

В проектной компании отмечали, что введение новых санкций не ограничивает продолжение транспортировки газа компанией South Stream Transport B.V.

В South Stream Transport B.V. выражали уверенность, что имеют все правовые основания по действующему санкционному регулированию ЕС 833/2014 получить исключение (статья 3, пункт 3а), поскольку газ, который транспортируется по "Турецкому потоку", затем через национальные газотранспортные системы поставляется и в европейские страны, и, таким образом, участвует в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Для продолжения обеспечения безопасных и надежных поставок газа в долгосрочной перспективе South Stream Transport B.V. подавала заявку на возобновление действия экспортной лицензии и ожидает ответа от соответствующих государственных органов Нидерландов.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.

Магистраль состоит из двух ниток, в сутки каждая из ниток способна прокачивать до 41,7 млн куб. м газа.

Нидерланды Турецкий поток
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