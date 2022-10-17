Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов в понедельник

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань незначительно снижаются на "Московской бирже" на старте торгов в понедельник, сделок с евро в первые минуты не было, рубль слабо меняется из-за неоднозначной ситуации на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 61,8825 руб./$1 (-22,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1 руб. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на "Московской бирже" на 0,8 коп. - до 8,594 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов в понедельник меняется незначительно по отношению к доллару и юаню на фоне противоречивых внешних сигналов. На глобальном рынке наблюдается снижение спроса на рисковые активы. Цены на нефть растут в рамках коррекции после резкого падения в ходе пятничных торгов из-за возросших опасений низкого спроса на топливо.

Вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН-2022 сообщил журналистам, что добыча нефти в РФ в ноябре сохранится на уровне 9,9 млн б/с, динамика в следующий месяц будет зависеть от действия европейских санкций, вступающих в силу 5 декабря. Экспорт нефти из России по итогам 2022 года может вырасти на 8%. Новак отметил, что невостребованная Европой российская нефть будет переориентирована на экспорт не только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в Африку и Латинскую Америку.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $92,3 за баррель, что на 0,73% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,19 за баррель, что на 0,68% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник демонстрируют негативную динамику: китайский CSI 300 снизился на 0,44%, японский Nikkei 225 опустился на 1,35%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,16%, южнокорейский Kospi почти не меняется, поднявшись всего на 0,06%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,38%.

Американские фондовые индексы в пятницу снизились, участники рынка оценивали статданные и квартальные отчетности крупнейших банков страны. При этом Nasdaq Composite потерял более 3% и завершил торги на минимальной отметке со 2 июля 2020 года. Крупнейший банк США по объему активов JPMorgan Chase & Co. в третьем квартале снизил чистую прибыль на 17%, однако показатель в расчете на акцию и выручка превзошли ожидания аналитиков. Котировки его акций выросли на 1,7% по итогам торгов в пятницу.

Отрицательным фактором стали результаты ежемесячного опроса Мичиганского университета, согласно которым инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу среди американцев в октябре повысились до 5,1% по сравнению с 4,7% в предыдущий месяц, что было минимальным уровнем за год. Инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу (5 лет) увеличились до 2,9% с 2,7%. Ожидания высокой инфляции оказывают влияние на поведение населения, которое, по оценкам экспертов, стремится покупать больше из-за опасений роста цен.