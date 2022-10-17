Brent подорожала до $92,31 за баррель

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти поднимаются в понедельник после существенного падения в пятницу и по итогам всей прошедшей недели. Опасения рынка, связанные с возможным снижением спроса на энергоресурсы в мире, сохраняются, и этот фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на нефтяной рынок, отмечает Bloomberg.

Председатель КНР Си Цзиньпин в выступлении на ХХ съезде Коммунистической партии Китая, дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьезно ослабила экономику в 2022 году.

К 8:10 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,68 (0,74%), до $92,31 за баррель. За торги пятницы Brent подешевела на $2,94 (3,1%), до $91,63 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,62 (0,72%), до $86,23 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $3,5 (3,9%), до $85,61 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6%.

"Импульс к росту, который мы видим сегодня, вероятно, будет краткосрочным, поскольку четких причин для ралли нет, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Возможно, сейчас инвесторы видят выгодные возможности на рынке после его резкого падения на прошлой неделе".