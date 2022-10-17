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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Народный банк Китая влил 500 млрд юаней в финансовую систему в рамках MLF

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (центробанк страны) влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($69,6 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК.

MLF - важный кредитный инструмент, который НБК использует для предоставления ликвидности коммерческим банкам. Он напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.

Размер годовой ставки LPR сейчас составляет 3,65% годовых. Решение по ставке будет принято 20 октября.

Китай Народный банк Китая
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