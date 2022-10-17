Индекс МосБиржи вырос на 0,3% вслед за котировками "Северстали"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В понедельник утром российский рынок акций открылся подорожанием большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры, а также ослабления геополитической напряженности.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,3%, до 1956,62 пункта. Индекс РТС снизился на 0,1%, до 990,02 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2%.

Доллар подорожал на 16 копеек, до 62,27 рубля.

Подорожали акции "Северстали" (+2%), "Роснефти" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), бумаги "МТС" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), акции "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Попытка ограничить цену на российский газ в Европе повлечет за собой прекращение поставок, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - конечно, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", - сказал он.

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в начале недели на глобальных рынках наблюдаются слабо позитивные настроения. Хотя ключевые азиатские биржи показывают смешанную динамику, фьючерсы на американские и европейские индексы подрастают в пределах 1%, также в "зеленой зоне" находятся цены на товарных рынках. Скорее всего, глобальные рынки в начале недели могут взять паузу в снижении и немного отскочить.

Индекс МосБиржи в понедельник продолжит проторговывать уровень 1950 пунктов. Сильных движений не ожидается ввиду отсутствия значимых триггеров для этого, полагает Головинов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи пока остается в боковике, позитивных драйверов в краткосрочной перспективе не проглядывается. Однако индекс РТС может подрасти благодаря дальнейшему укреплению рубля, которое происходит под конец месяца из-за налогового периода. В США продолжается сезон отчетностей - инвесторы пока наблюдают снижение прибылей корпораций, а аналитики понижают оценки. Нефть марки Brent медленно возобновила рост. Полноценный тренд пока не прослеживается, так как на нефтяные котировки давит крепкий доллар, монетарное ужесточение мировых ЦБ, а также антиковидные действия КНР. С другой стороны, поддержку ценам оказывает геополитическая напряженность.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов ожидает продолжения консолидации росссийского рынка акций около 1950 пунктов по индексу МосБиржи.

Поводов для активизации покупок нет, нефть хоть и прекратила падение и даже пытается отскочить, но все равно стоит относительно дешево. Риски ухудшения состояния мировой экономики и снижения спроса на сырье в совокупности и ожиданием продолжения повышения ставок в США сильно давят на котировки нефти.

Ситуация может начать улучшаться в начале зимы, когда Европа прекратит закупку российской нефти, а США перестанут ее продавать из стратегических резервов. В такой ситуации уровень $100 за баррель Brent может оказаться не пределом роста. Фундаментально наиболее сильно выглядит "Роснефть". К тому же бумаги на прошлой неделе выглядели намного лучше рынка. Не исключено, что ее покупают крупные стратегические инвесторы.

Основным риском текущей недели видится не столько возможное дальнейшее снижение нефтяных котировок, сколько заседание российского Совбеза, ожидания которого будут психологически давить на "быков", полагает Антонов.

В США в пятницу индексы акций снизились на 1,3-3,1% во главе с Nasdaq, упавшим до минимума с июля 2020 года; участники рынка оценивали статданные и квартальные отчетности крупнейших банков страны.

Отрицательным фактором стали результаты ежемесячного опроса Мичиганского университета, согласно которым инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу среди американцев в октябре повысились до 5,1% по сравнению с 4,7% в предыдущий месяц, что было минимальным уровнем за год. Инфляционные ожидания на долгосрочную перспективу (5 лет) увеличились до 2,9% с 2,7%.

По итогам прошедшей недели Dow Jones увеличился на 1,2%, в то время как S&P 500 уменьшился на 1,6%, а Nasdaq потерял 3,1%.

В Азии в понедельник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, южнокорейский индекс Kospi подрос на 0,3%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2% после обновления минимума за 11 лет), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,8%).

Участники рынка следят за ситуацией в мировой экономике и оценивают заявления китайских чиновников в ходе ХХ съезда Коммунистической партии Китая.

Китайская экономика показала признаки "существенного улучшения" в третьем квартале, заявил на полях съезда замглавы Национальной комиссии по развитию и реформам Чжао Чжэньсинь. В марте, апреле и июле на экономику КНР негативно влияли факторы, которые невозможно было предугадать, включая внешние события, вспышки коронавируса и экстремальные погодные явления, цитирует чиновника MarketWatch. При этом в целом деловая активность, от промышленного производства и инвестиций до потребительских расходов, продолжает расти, добавил он.

В понедельник также стало известно, что Народный банк Китая влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($69,6 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). При этом ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены растут после существенного падения в пятницу и по итогам всей прошедшей недели. К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8%, до $92,4 за баррель (-3,1% в пятницу), ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,8%, до $86,31 за баррель (-3,9% в пятницу).

Опасения рынка, связанные с возможным снижением спроса на энергоресурсы в мире, сохраняются, и этот фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на нефтяной рынок, отмечает Bloomberg. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на открывшемся в воскресенье ХХ съезде Коммунистической партии Китая (КПК), дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьезно ослабила экономику страны в этом году. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,4%, WTI - на 7,6%.