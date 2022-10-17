WSJ сообщила о планах Goldman Sachs по масштабной реорганизации бизнеса

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Goldman Sachs Group Inc. планирует масштабную реорганизацию, в рамках которой его операции будут разделены на три основных сегмента, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, инвестиционно-банковский и трейдинговый бизнесы Goldman будут объединены в одном подразделении. Во второе войдут операции в сфере управления активами и wealth management, а также потребительский онлайн-банк Marcus.

Третье подразделение, как ожидается, объединит в себе платформу для банковских расчетов, финтех-активы Goldman, кредитный сервис GreenSky, а также СП банка с Apple Inc. и General Motors Co.

Goldman может объявить о реорганизации бизнеса в ближайшие дни, отмечают источники.

Банк обнародует отчетность за третий квартал 18 октября.

Акции Goldman подешевели на 22% с начала текущего года.