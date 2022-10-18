Чистая прибыль Goldman Sachs рухнула в III квартале

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group в третьем квартале 2022 года резко сократил чистую прибыль, однако показатель превысил прогнозы рынка.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре составила $3,07 млрд, или $8,25 в расчете на акцию, по сравнению с $5,38 млрд, или $14,93 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали чистую прибыль банка на уровне $7,75 на акцию.

Квартальная выручка Goldman Sachs составила $11,98 млрд по сравнению с $13,61 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $11,42 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале увеличился на 31%, до $2,04 млрд, непроцентные доходы упали на 18%, до $9,93 млрд.

Выручка инвестиционно-банковского бизнеса Goldman в третьем квартале рухнула на 57%, до $1,58 млрд.

Выручка Goldman Sachs в сфере управления активами в минувшем квартале уменьшилась на 20%, до $1,82 млрд.

Доход подразделения операций на глобальных рынках вырос на 11% - до $6,2 млрд. Выручка от операций с активами с фиксированной доходностью, на валютном и сырьевом рынках (FICC) взлетела на 41%, до $3,53 млрд (прогноз - $3 млрд), от операций с акциями - сократилась на 14%, до $2,68 млрд (прогноз - $2,59 млрд).

Коэффициент рентабельности акционерного капитала (ROE) Goldman на конец квартала составил 11%.

Акции Goldman прибавляют в цене 3% на предварительных торгах во вторник. С начала текущего года капитализация банка сократилась на 19,8%, до $103,03 млрд, тогда как индекс Dow Jones Industrial Average за указанный период потерял 16,9%, а S&P 500 - 22,8%.