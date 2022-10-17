Credit Suisse заплатит $495 млн для урегулирования давних претензий властей США

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Credit Suisse Group AG выплатит $495 млн для урегулирования давних претензий властей США, связанных с ипотечными облигациями швейцарского банка.

Иск к Credit Suisse был подан в 2013 году прокурором штата Нью-Джерси, который требовал от банка выплаты $3 млрд для возмещения потерь держателей ипотечных бондов, выпущенных банком до начала финансового кризиса 2008 года.

В понедельник Credit Suisse объявил, что сумма, которую ему предстоит выплатить по соглашению с регуляторами, была зарезервирована ранее. Банку все еще предстоит урегулировать ряд подобных исков, однако этот был самым крупным из оставшихся.

"Урегулирование претензий, средства для которого были зарезервированы, является важным шагом в решении банком судебных споров", - говорится в пресс-релизе Credit Suisse.

Акции банка теряют в цене 1,2% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 50%.