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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Credit Suisse разместит новые акции на $4 млрд и продаст часть инвестбизнеса

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse Group AG разместит новые акции на сумму до 4 млрд франков ($4,07 млрд) и продаст часть инвестиционного бизнеса, чтобы сосредоточиться на управлении активами состоятельных клиентов, сообщила пресс-служба банка.

Размещение новых акций будет постепенным и продлится до конца ноября. Бумаги на $1,5 млрд приобретет Saudi National Bank, увеличив свою долю в Credit Suisse до 9,9%.

Кроме того, Credit Suisse продаст часть подразделения секьюритизированных продуктов консорциуму инвесторов, в который входят фирмы Apollo Global Management Inc. и Pacific Investment Management Co.

Бизнес в сфере рынков капитала и консалтинговых услуг будет переименован в CS First Boston и станет независимым подразделением под руководством Майкла Кляйна, который станет гендиректором этого подразделения и покинет совет директоров банка.

Указанные меры требуются Credit Suisse для перенаправления активов и ресурсов в бизнес по управлению состояниями, отмечается в пресс-релизе.

Расходы на реорганизацию составят порядка $2,9 млрд в течение двух лет.

27 октября Credit Suisse опубликовал финансовую отчетность за третий квартал. Чистый убыток банка в июле-сентябре составил 4,03 млрд швейцарских франков ($4,09 млрд) против прибыли в 434 млн франков годом ранее. Квартальная выручка сократилась на 30%, до 3,8 млрд франков.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой финкомпанией, предусматривал убыток в размере 413 млн франков и выручку в 3,99 млрд франков.

Credit Suisse Швейцария Saudi National Bank Майкл Кляйн
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