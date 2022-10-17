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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

"Венталл" ждет ослабления рубля для возобновления экспорта металлоконструкций

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Холдинг "Венталл", который впускает металлоконструкции, сэндвич-панели и профлисты, в 2023 году планирует возобновить экспорт продукции при условии ослабления рубля, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор холдинга Сергей Чернышев.

"Основная проблема экспорта нашей продукции - укрепление рубля. Поэтому мы приостановили поставки в ближнее зарубежье. В Европу мы и раньше не поставляли, так как у нас с ними разные стандарты строительства и много проблем с точки зрения логистики. Поэтому мы надеемся, что восстановим экспорт в 2023 году, если рубль ослабеет, как нам обещают", - сказал он.

По его словам, крепкий рубль негативно повлиял на бизнес, экспорт "Венталла" стал неконкурентоспособным.

"Нашей компании для возобновления экспорта необходимо, чтобы курс доллара был выше 70 рублей. И если у нас даже 10% экспорта вернется, то это будет порядка 1,5 млрд рублей в 2023 году. Это не так много, но в 2022 году у нас экспорта нет вообще. Тогда как в 2021 году экспорт составлял практически 15% от общей выручки холдинга", - отметил Чернышев.

"Венталл" экспортировал порядка 10-15% своей продукции, в основном, в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию. Чернышев уточнил, что холдинг выпускает продукцию под конкретные заказы, поэтому объемы продаж и производства очень близки.

"Производство и продажи по итогам 2022 года ожидаются плюс 10% к 2021 году. Говоря о прогнозе на 2023 год, то, если ничего форс-мажорного не произойдет, мы ожидаем органический рост, порядка 5%. Кроме того, на рост показателей окажет влияние и реализация инвестиционных проектов компании, ожидаем плюсом еще порядка 10-15%. Таким образом, в совокупности факторов прогноз на 2023 год - рост на 20% по сравнению с 2022 годом", - уточнил Чернышев.

Мощности холдинга "Венталл" позволяют выпускать до 100 тысяч тонн металлоконструкций, более 3 млн кв. м сэндвич-панелей в год. Производственные мощности расположены в Обнинске (Калужская область), Щекино (Тульская область), Шахтах (Ростовская область) и Нижнекамске (Татарстан).

По данным ЕГРЮЛ, 80% уставного капитала ООО "Венталл" принадлежит закрытому ПИФ "Азимут", 15% - у ООО "Корпоративный центр" (Москва), еще 5% - у Алексея Заварцева.

Венталл Сергей Чернышев Обнинск Щекино Шахты Нижнекамск Азимут
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