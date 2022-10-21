Магаданский губернатор заявил о сложностях у золотопромышленников из-за крепкого рубля

Курс рубля он назвал "мечтой всех домохозяек"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Сбыт золота сейчас идет "уверенно", но сложности для отрасли создает крепкий рубль, заявил по видеосвязи президенту Владимиру Путину губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Наши золотопромышленники, крупные компании, решали главную задачу, в течение первого полугодия этим занимались - это реализация своей продукции, прежде всего золота, на внешних рынках. Мы на постоянной связи с руководством наших компаний - "Полюс Золото", Polymetal, компанией "Павлик": увеличили. Первое полугодие было пробным, прикидочным - сейчас уверенно идет сбыт", - сообщил губернатор.

"Одна, конечно, есть сложность, я называю это мечтой всех домохозяек, которые, может быть, планировали провести отпуск за рубежом - крепкий рубль заставляет или обязывает нас сегодня пересмотреть подходы к работе с себестоимостью и увеличению объемов производства", - добавил он.

Как сообщалось ранее, плановый показатель по добыче золота в регионе в 2022 году - 52 тонны, что соответствует уровню 2021 года, а к 2025 году Магаданская область может выйти примерно на 60 тонн. В конце года в области планируется ввод двух новых золотоизвлекающих фабрик, напомнил Носов.

"Планируем в целом компенсировать потери, которые есть в доходной части, от укрепления рубля, потому что с продажи мы получаем меньше, за счет роста объемов, и выйти с 52 тонн до 60 за счет выхода на проектную мощность двух новых фабрик. Это Тэутэджак (проект концерна "Арбат" - ИФ) и вторая очередь месторождения Павлик", - сказал Носов.

При этом регион ставит перед собой задачу по диверсификации горнодобывающей отрасли, добавил Носов. "Мы добились, долго работали, чтобы зашли дополнительно крупные компании федерального уровня в регион, такие как "Русская медная компания", "Уральская горно-металлургическая компания". Они сегодня присутствуют и интересуются другими полезными ископаемыми и цветными металлами, например, цинком - "Русская медная", олово сегодня интересно", - рассказал глава региона.

"Что касается меди, то сегодня пул инвесторов активно занимается уже геологоразведкой и постановкой на баланс. Мы рассчитываем в ближайшее время выйти на планирование строительства крупного ГОКа, связанного с медью. Это позволит, еще раз повторяю, диверсифицировать риски и улучшить экономические показатели", - заключил Носов.