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"Башкирская содовая компания" возобновила выпуск детских стиральных порошков

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Дочернее предприятие АО "Башкирская содовая компания" (БСК) ООО "Эколь" начало выпуск обновленной линейки детского стирального порошка Tobbi Kids, сообщает пресс-служба БСК.

"Одним из проектов по импортозамещению, реализуемых Башкирской содовой компанией, стало возобновление производства порошков и синтетических моющих средств "Эколь". После нескольких лет простоя в 2021 году известные в республике "Зифа" и "Луч" вновь поступили на прилавки магазинов (. . .) Сегодня обновленная линейка детского стирального порошка Tobbi Kids также выходит на широкую аудиторию массового потребителя", - говорится в сообщении.

"В сложившейся экономической ситуации очень важно, что производство имеет собственную сырьевую базу, а импортные компоненты, входящие в рецептуру моющих средств, были нами оперативно заменены на российские аналоги", - цитирует пресс-служба генерального директора БСК Эдуарда Давыдова.

Проектная мощность завода "Эколь" составляет 60 тыс. тонн моющих средств в год, объем инвестиций в возобновление производства превысил 270 млн рублей. Порошки и синтетические моющие средства "Эколь" реализуются в Башкирии и за пределами региона: в сетевых магазинах Московской области, Кавказа, Уральского федерального округа. В планах предприятия обеспечить продуктом потребителей Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что идея перезапуска производства порошков исходила от главы Башкирии Радия Хабирова, который осенью 2020 года предложил возобновить на законсервированной площадке выпуск стиральных порошков "Зифа", "Эколь", "Луч" и детского гипоаллергенного порошка Tobbi Kids. Производство этой продукции было прекращено, так как не выдержало конкуренции с крупными зарубежными брендами.

ООО "Эколь" (действует с 1984 года) создано на базе производства синтетических моющих средств ОАО "Сода".

"Башкирская содовая компания" является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Башкирская содовая компания Эколь
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