"Русский водород" получил в управление 47%-й госпакет "Башкирской содовой компании"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Федеральный пакет АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак) в размере 47% передан в доверительное управление "Русскому водороду", говорится в указе президента. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче в доверительное управление АО "Русский водород" (Москва) находящихся в федеральной собственности 757 343 обыкновенных акций АО "Башкирская содовая компания" без проведения конкурса на право заключения договора доверительного управления акциями", - говорится в документе.

Ранее о передаче федерального госпакета БСК (47%) в управление "Русскому водороду" сообщал глава Башкирии Радий Хабиров.

"Тот пакет российский, который до сих пор лежит в собственности Российской Федерации, передан другой компании в доверительное управление. Мы думали, нам нужен партнер, к нам пришел партнер "Русский водород" - компания, которая обладает нужными компетенциями именно в этой сфере", - говорил он, отмечая при этом, что "Русский водород" управляет пакетом акций, "который меньше нашего (принадлежащего Башкирии - ИФ) пакета".

В августе 2020 года Генпрокуратура России, оспаривая сделку, из-за которой государство ранее утратило контроль над БСК, обратилась в Арбитражный суд Башкирии с иском об истребовании в пользу государства пакетов акций АО "БСК", которыми владели ответчики по делу: АО "Башкирская химия" (947 240 акций), АО "Региональный фонд" (634 174) и ООО "Торговый дом "Башкирская химия" (4254). Суд иск удовлетворил в декабре 2022 года.

По решению руководства страны, Башкирия получила 38,3% акций из госпакета (95,7%) во владение и еще 11,7% плюс 1 акцию - в доверительное управление. Согласно отчетным данным башкирского предприятия за 2021 год, государство владело 57,44% БСК, Башкирия - 38,28% (еще 11,72% федерального госпакета - в доверительном управлении у республики), кипрская "Кенвен Энтерпрайзес Лимитед" - 3%.

В апреле 2022 года "Русский водород" заявлял, что может получить в операционное управление башкирские АО "Стерлитамакский нефтехимический завод" (СНХЗ) и "Синтез-Каучук", которые наряду с другими предприятиями входили в группу "ТАУ НефтеХим". Со ссылкой на данные правительства Башкирии сообщалось, что одним из владельцев СНХЗ и "Синтез-Каучука" через кипрские Rixford Asset Holding Ltd и Referee Capital Holdings Ltd являлся Иосиф Рутман, проживавший в США и Израиле и находящийся в федеральном розыске за совершение преступлений (мошенничество и дача взятки в особо крупном размере). Бенефициаром группы помимо Рутмана (по данным на начало 2021 года) являлся предприниматель Дамир Мугинов.

В начале этого года "Русский водород" (Москва) стало управляющей компанией СНХЗ.

"Башкирская содовая компания" - один из крупнейших в РФ производителей кальцинированной и пищевой соды, выпускает каустическую соду, поливинилхлорид, является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, производит кабельный пластикат, белые сажи, хлористый кальций, соляную кислоту, хлорпарафины, пленки ПВХ.

"Русский водород" зарегистрирован в феврале 2021 года с уставным капиталом 500 тыс. рублей, компанию учредил бизнесмен Станислав Тихонов. "Русский водород" занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Гендиректором структуры является Эдуард Давыдов, он же - гендиректор АО "Башкирская содовая компания".