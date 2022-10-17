Поиск
Реклама20idei.ru
Важно
В Москве завершили частичную мобилизацию

Глава ФРБ Атланты признал нарушения в раскрытии информации о финансовых сделках

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сообщил о допущенных им нарушениях при раскрытии информации о финансовых сделках, которые он совершил за пять лет деятельности во главе ФРБ. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Бостик объяснил это тем, что неверно интерпретировал правила, касающиеся персональных инвестиций.

В скорректированных отчетах, опубликованных им в минувшую пятницу, приводится информация о десятках сделок покупки или продажи взаимных фондов и использовании других механизмов инвестирования, которые не были раскрыты ранее. Более того, свыше 150 транзакций были совершены в те даты, когда Бостик не имел права делать этого из-за ограничений, действующих до и после заседаний Федеральной резервной системы (ФРС).

Документы также показывают, что руководитель ФРБ Атланты в прошлом году владел казначейскими облигациями США на сумму более $50 тысяч, то есть выше разрешенного лимита.

Бостик заявил, что скорректировал свои отчеты и изменил подход к управлению персональными счетами "как только осознал, что финансовая отчетность не отвечает ожиданиям, необходимым для сохранения доверия общественности".

"Я никогда специально не открывал и не завершал финансовые сделки, основываясь на непубличной информации, или с намерением обойти мои обязательства по публикации прозрачной и ответственной отчетности", - заявил он.

Председатель ФРС Джером Пауэлл попросил главного инспектора американского ЦБ провести независимую проверку.

"Мы ждем результатов этой проверки и примем соответствующие меры в зависимости от них", - сообщил WSJ представитель Федрезерва.

В 2021 году глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен и глава ФРБ Далласа Роберт Каплан ушли в отставку, когда обнаружилось, что они вели активную торговлю акциями. Вслед за этим в ФРС были введены жесткие ограничения на персональные инвестиции, которые вступили в силу в текущем году.

Нарушения Бостика выявили сотрудники ФРС, занимающиеся вопросами персональной этики, которые проверяли его отчеты.

ФРБ Атланты США Рафаэль Бостик ФРС Джером Пауэлл Эрик Розенгрен Роберт Каплан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Опрос показал, что оценка вероятности рецессии в экономике США резко возросла

Опрос показал, что оценка вероятности рецессии в экономике США резко возросла

Минфин РФ подготовил предложения по налоговым каникулам для мобилизованных

Китайский FAW могут привлечь к управлению площадкой Nissan в Петербурге

Brent подорожала до $92,31 за баррель

Салливан заявил, что Байден намерен "методично" менять политику США в отношении Эр-Рияда

Миллер заявил о потенциале значительного расширения "Турецкого потока"

Миллер заявил о потенциале значительного расширения "Турецкого потока"

Миллер заявил, что ограничение цен на газ РФ в Европе повлечёт прекращение поставок

В Польше заявили, что устранили утечку на нефтепроводе "Дружба"

В Польше заявили, что устранили утечку на нефтепроводе "Дружба"

Путин ввёл дополнительный контроль за сделками в финсекторе с недружественным участием

ЦБ РФ получил право выдавать разрешения на вывоз из России валюты на сумму свыше $10 тыс.

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });