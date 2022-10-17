Глава ФРБ Атланты признал нарушения в раскрытии информации о финансовых сделках
Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сообщил о допущенных им нарушениях при раскрытии информации о финансовых сделках, которые он совершил за пять лет деятельности во главе ФРБ. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Бостик объяснил это тем, что неверно интерпретировал правила, касающиеся персональных инвестиций.
В скорректированных отчетах, опубликованных им в минувшую пятницу, приводится информация о десятках сделок покупки или продажи взаимных фондов и использовании других механизмов инвестирования, которые не были раскрыты ранее. Более того, свыше 150 транзакций были совершены в те даты, когда Бостик не имел права делать этого из-за ограничений, действующих до и после заседаний Федеральной резервной системы (ФРС).
Документы также показывают, что руководитель ФРБ Атланты в прошлом году владел казначейскими облигациями США на сумму более $50 тысяч, то есть выше разрешенного лимита.
Бостик заявил, что скорректировал свои отчеты и изменил подход к управлению персональными счетами "как только осознал, что финансовая отчетность не отвечает ожиданиям, необходимым для сохранения доверия общественности".
"Я никогда специально не открывал и не завершал финансовые сделки, основываясь на непубличной информации, или с намерением обойти мои обязательства по публикации прозрачной и ответственной отчетности", - заявил он.
Председатель ФРС Джером Пауэлл попросил главного инспектора американского ЦБ провести независимую проверку.
"Мы ждем результатов этой проверки и примем соответствующие меры в зависимости от них", - сообщил WSJ представитель Федрезерва.
В 2021 году глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен и глава ФРБ Далласа Роберт Каплан ушли в отставку, когда обнаружилось, что они вели активную торговлю акциями. Вслед за этим в ФРС были введены жесткие ограничения на персональные инвестиции, которые вступили в силу в текущем году.
Нарушения Бостика выявили сотрудники ФРС, занимающиеся вопросами персональной этики, которые проверяли его отчеты.