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В Москве завершили частичную мобилизацию

В Германии началась трехдневная забастовка пилотов Eurowings

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Пилоты авиакомпании Eurowings, низкобюджетного подразделения германской авиакомпании Lufthansa, начали трехдневную забастовку, добиваясь снижения максимального количества полетных часов, сообщает AР.

Ожидается, что из 400 рейсов перевозчика, намеченных на понедельник 17 октября, состоятся 230. Только в аэропорту Дюссельдорфа в понедельник пришлось отменить 102 рейса авиакомпании из 171.

Полеты австрийских дочерних компаний Eurowings Europe и Eurowings Discover будут совершаться в штатном режиме.

В прошлый раз пилоты Eurowings выходили на забастовку 6 октября.

Eurowings Lufthansa Германия Дюссельдорф Австрия
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