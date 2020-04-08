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Lufthansa из-за "коронавирусного" кризиса закроет свой лоукостер Germanwings

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Deutsche Lufthansa AG объявила о первых шагах по реструктуризации бизнеса из-за кризиса авиационной отрасли, вызванного пандемией коронавируса: в частности, по этой причине полностью прекратит полеты бюджетный авиаперевозчик Germanwings, который входит в группу Lufthansa.

"Совет директоров Lufthansa не ожидает, что авиационная отрасль сможет быстро вернуться к уровням до начала коронавирусного кризиса. Согласно его оценке, потребуются месяцы для полного снятия глобальных ограничений на поездки и годы, пока мировой спрос на авиаперевозки вернется к докризисному уровню", - отмечается в сообщении германской авиакомпании.

В связи с этим руководство приняло решение о значительном снижении перевозочных мощностей. Из эксплуатации, в частности, будет выведено более 40 самолетов. Сокращение авиапарка затронет все дочерние компании - Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines.

Сотрудникам, которых затронет план реструктуризации, Lufthansa намерена предложить трудоустройство в других подразделениях группы. Переговоры об этом будут проведены с профсоюзами в минимальные сроки.

Котировки акций Lufthansa в ходе торгов в среду повышаются на 0,7%. Капитализация авиакомпании за последний год рухнула почти на 58%.

Ранее в апреле сообщалось, что Lufthansa сократит рабочие часы 87 000 сотрудников, это примерно две трети штата.

Группа Lufthansa в 2019 году перевезла рекордное количество пассажиров - более 145 млн человек. Загруженность рейсов составляла 82,5%. Помимо пассажирских авиаперевозчиков в группу входят логистические, технические и обслуживающие компании. Штат на конец прошлого года насчитывал свыше 135,35 тыс. человек.

Хроника 27 января – 08 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Lufthansa Germanwings Германия

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