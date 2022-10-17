"КАМАЗ" продолжит работу в режиме полной рабочей недели

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" работает в режиме полной рабочей недели и не планирует возвращаться на сокращенный график, который применялся для части персонала с весны 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"КАМАЗ" выпускает приказы о возможном объявлении простоя в требуемые для компании моменты и, как правило, аннулирует их до наступления срока исполнения. Приказы обычно издаются компанией за несколько месяцев до предполагаемой даты ухода в простой, чтобы предупредить о нем работников в установленный законодательством срок.

В марте "КАМАЗ" выпускал приказ о переходе на трехдневную рабочую неделю с 23 мая до 22 ноября. На основании этого приказа автопроизводитель 26 мая перевел на сокращенный график руководителей, специалистов и служащих (РСиС), а также рабочих производственных участков, где возник дефицит комплектующих. При этом большинство сотрудников, непосредственно занятых выпуском автомобилей, продолжали работать по полному графику.

Как сообщили в пресс-службе "КАМАЗа", сейчас весь персонал работает пять дней в неделю. Приказ, позволяющий продлить возможность введения "трехдневки", компания не выпускала.

В январе-сентябре 2022 года "КАМАЗ" увеличил выпуск грузовиков на 4% в годовом исчислен7ии, до 32 255 машин. Во второй половине года предприятие переориентировалось "на выпуск полноприводных автомобилей, в том числе для государственного заказчика", отмечала компания. Также "КАМАЗ" стал больше выпускать запчастей. Для выполнения контрактов на отдельных производствах группы была введена 12-часовая рабочая смена с двойной оплатой сверхурочной работы персоналу.