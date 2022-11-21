"КАМАЗ" локализует кабину грузовиков последнего поколения к марту 2023 года

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "КАМАЗ" планирует полностью локализовать производство кабины грузовиков нового поколения (К5) к марту 2023 года, сообщил глава компании Сергей Когогин в интервью корпоративному изданию "Вести "КАМАЗа".

Речь идет о локализации деталей интерьера, каркас кабины K5 уже локализован, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "КАМАЗа".

"КАМАЗ" сейчас выпускает грузовики сразу трех поколений: "классический" К3 с собственной кабиной, а также К4 и К5 с лицензионными кабинами Mercedes-Benz. В марте после ввода санкций и ухода с российского рынка германской Daimler Truck AG у "КАМАЗа" возникли сложности с производством грузовиков двух последних поколений.

"КАМАЗ" планирует производить грузовики поколения К4 по меньшей мере весь 2022 год, полностью локализовать сборку грузовиков поколения К5 компания планирует в первом квартале 2023 года.

В августе "КАМАЗ" выпустил 40 магистральных тягачей КАМАЗ-54901 - флагманских грузовиков поколения K5, в сентябре-декабре 2022 года планируется выпускать не менее 100 грузовиков этой модели ежемесячно, сообщало корпоративное издание.

"КАМАЗ" - крупнейший российский производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн. После начала военной операции на территории Украины "КАМАЗ" оказался под санкциями и вынужден делать основную ставку на выпуск грузовиков К3.