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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля до 72 руб/$ к 2025 г.

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля до 72 руб/$ к 2025 г.
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться, к 2025 году прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар США. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"По курсу рубля заложено его постепенное ослабление – с 68 рублей в 2022 году до 72 рублей за доллар в 2025 году. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10-15% крепче, чем в среднем за 2016-2021 годы", - сказал министр, представляя макропрогноз.

"Инфляция по итогам 2022 г. составит 12,4%. Это существенно ниже пикового уровня. Напомню, в апреле в годовом выражении было ускорение до 17,8%. В 2023 году инфляция составит уже 5,5%. Затем выйдет на целевой уровень в 4%", - добавил он.

"ВВП в 2022 году сократится на 2,9%. В 2023 году снижение составит уже 0,8% – причем преимущественно из-за эффекта высокой базы первого квартала 2022 года, а также снижения чистого экспорта. В 2024-2025 годах ВВП будет расти темпом 2,6% в год. Основным драйвером роста станет внутренний спрос - как потребительский, так и инвестиционный", - сказал Решетников об ожидаемой динамике ВВП.

Минэкономразвития
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