Рубль вырос к доллару и снизился к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Доллар США упал, евро развернулся вверх после снижения в первой половине дня и немного вырос на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль укрепился к бивалютной корзине в условиях более заметного повышения в паре с долларом.

Курс доллара составил 61,65 руб. в 19:00, что на 45,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,8 руб., подорожав на 9 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,11 копейки - до 61,27 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вырос к доллару и немного снизился к евро по итогам понедельника вслед за их динамикой на глобальном рынке. Доллар дешевеет по отношению к евро на фоне улучшения отношения инвесторов к рисковым активам после публикации квартальных отчетов крупнейших банков Уолл-стрит, которые оказались лучше прогнозов.

Кроме того, поддержку рублю оказывают начало подготовки компаний-экспортеров к пику налоговых платежей месяца, а также вероятность скорого завершения частичной мобилизации в РФ, о чем в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эта работа уже заканчивается. Сейчас в частях-формирователях 222 тыс. человек мобилизованных из 300 тыс. Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. Он добавил, что в ходе частичной мобилизации в стране были выявлены проблемы с информационными базами, работа по переходу на современную основу уже ведется. По словам президента, новая база будет "максимально достоверной".

Задачи по частичной мобилизации выполнены в Москве, заявил в понедельник мэр города Сергей Собянин.

Курс рубля в ближайшие годы будет постепенно ослабляться, к 2025 году прогнозируется на уровне 72 рублей за доллар, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"По курсу рубля заложено его постепенное ослабление - с 68 рублей в 2022 году до 72 рублей за доллар в 2025 году. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10-15% крепче, чем в среднем за 2016-2021 годы", - сказал министр, представляя макропрогноз.

"Инфляция по итогам 2022 г. составит 12,4%. Это существенно ниже пикового уровня. Напомню, в апреле в годовом выражении было ускорение до 17,8%. В 2023 году инфляция составит уже 5,5%. Затем выйдет на целевой уровень в 4%", - добавил он.

Уровень инфляционного давления в России пока остается умеренным, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в Госдуме. "В целом уровень инфляционного давления, действительно, пока остаётся умеренным. Если посмотреть на детали последней недели, то видно, что действительно замедление темпов роста цен связано с тем, что по довольно широкому кругу товаров темпы прироста в ту неделю были довольно низкими", - сказал Заботкин.

Ранее сообщалось, что инфляция в РФ с 4 по 10 октября 2022 года, по данным Росстата, составила 0,03% после инфляции в 0,07% и 0,08% в предыдущие две недели. Годовая инфляция на 10 октября замедлилась до 13,36% с 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа и 15,10% на конец июля.

ЦБ РФ получил полномочия выдавать разрешения на вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс. Соответствующий указ, уточняющий действующий с марта порядок вывоза из России наличной иностранной валюты, президент РФ Владимир Путин подписал 15 октября (№737). Он называется "О некоторых вопросах осуществления (исполнения) отдельных видов сделок (операций)".

Выдача этих разрешений будет осуществляться в порядке и в случаях, определенных советом директоров ЦБ, отмечается в документе.

Указ президента N 81 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ" запрещает со 2 марта 2022 года вывозить из России наличную иностранную валюту, превышающую эквивалент $10 тыс.

Нефть

Цены на нефть продолжают расти в понедельник вечером после снижения на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 по московскому времени в понедельник составляет $92,04 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,39%, до $85,94 за баррель.

Инвесторы взвешивают риски, связанные, с одной стороны, с дефицитом предложения, а с другой - с падением спроса в будущем из-за экономической рецессии.

Рынок все больше опасается ухудшения перспектив глобального спроса на фоне усиления макроэкономических проблем, включая рост инфляции и ужесточение финансовых условий, а также военной операции на Украине и ситуации с коронавирусом в мире, пишет Trading Economics.

В то же время беспокойство из-за недостатка предложения на рынке нефти толкает котировки вверх, поскольку трейдеры взвешивают перспективы сокращения добычи странами ОПЕК+ для поддержания высоких цен на нефть.

Россия сохранит объемы поставок энергоресурсов и роль их стратегического поставщика на мировой рынок даже в случае новых санкций, при этом цены на российские энергоносители хоть и будут снижаться, но останутся на приемлемом уровне, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"На нас приходится 14% мировой добычи нефти, 11% мирового экспорта, соответственно, при необходимости будет произведена и идет переориентация экспорта на восточные рынки", - сказал он, выступая на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы. "Что касается цен на российские энергоносители, в прогноз (макропрогноз на 2023-2025 гг. - ИФ) заложено их постепенное сокращение. При этом в целом они останутся на приемлемом уровне. В эту пользу говорит и сотрудничество в рамках ОПЕК+, и недавно принятые решения, вы знаете", - добавил министр.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, начавшееся на прошлой неделе ослабление рубля не получило продолжения, пара "доллар-рубль" вернулась к уровням ниже 62 руб. "Техническое движение котировок после снятия рисков с Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу "Московской биржи" - ИФ) имело ограниченное влияние. Фундаментальные факторы, влияющие на курс, пока принципиально не меняются. Устойчивое равновесие спроса и предложения валюты незначительно меняется только в налоговый период. Вероятно, в ближайшее время курс рубля к основным валютам будет по-прежнему показывать низкую волатильность", - говорит Алексеев.

"В понедельник рубль продолжил укрепление, хотя и заметно сократил темпы роста по сравнению с пятницей. (. . .) Можно предположить, что основную поддержку российской валюте в понедельник оказали старт налогового периода (банки перечисляли в бюджет обязательные страховые взносы) и новости о завершении частичной мобилизации в Москве. На фоне данных событий рубль, по сути, проигнорировал заявление главы Минэкономразвития о прогнозе постепенного ослабления российской валюты до 72 за доллар к 2025 году. Также к росту располагал и внешний фон, где цена на нефть марки Brent укреплялась к концу дня на 0,8%, и примерно на столько же снижался индекс доллара к корзине основных мировых валют. Рубль демонстрирует рост уже четвертую торговую сессию подряд и с учетом предстоящих крупных платежей в бюджет (пик налогов будет через неделю) имеет в ближайшее время хорошие шансы сохранить или даже увеличить преимущество последних дней", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Курсы валют

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 октября на 1,2924 рубля, до 61,7634 руб., и уменьшил курс евро на 1,9087 рубля, до 60,5608 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в понедельник на 1,1135 рубля по отношению к пятнице и составил 61,8759 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 1,0765 рубля и составил 61,7989 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 341,442 млн, из которых $1 млрд 017,448 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 323,94 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" ослаб на 1,8642 рубля, до 60,6586 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 1,8351 рубля, до 60,5902 руб. Объем торгов евро составил EUR929,016 млн, из которых EUR194,206 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR734,81 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов упали в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 7,97% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и ставка на срок 1 месяц уменьшились на 2 б.п. - до 8,05% и 8,14% годовых. Тем временем, ставка на срок 3 месяца повысилась на 5 б.п. - до 8,3% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 4 б.п. - до 8,35% годовых.