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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Текущий проект трехлетнего бюджета назвали самым сложным в истории комитета Думы по бюджету

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета на 2023-2025 гг. можно назвать самым сложным за все время работы комитета Госдумы по бюджету, прежде всего из-за поставленных задач, необходимо более эффективно подойти к вопросу расходования бюджетных средств, заявил его председатель Андрей Макаров.

"Я тут посчитал, у меня это 31-й бюджет, включая изменения в бюджете, но честно говоря, такого документа по сложности я не помню. Вот Александр Дмитриевич Жуков (первый вице-спикер Госдумы - ИФ) с нами присутствует и, наверное, он подтвердит, что в 90-е даже, когда мы рассматривали (бюджет - ИФ) и денег было значительно меньше, чем сейчас, но все-таки по тем задачам, которые стояли, наверное, это действительно самый сложный документ о бюджете, который когда-то рассматривал комитет по бюджету и, соответственно, Госдума", - сказал Макаров в понедельник на расширенном заседании комитета.

ЭкономикаПроект федерального бюджета РФ на 2023-2025 гг. направлен в ГосдумуЧитать подробнее

Среди приоритетных задач он назвал содействие структурной трансформации экономики, интеграцию новых регионов, укрепление обороноспособности страны и выполнение всех социальных обязательств.

"Мир приближается к серьезному экономическому кризису, и вот спад, который произойдет в мире, безусловно, отразится и на российской экономике. Мы эти вопросы все при формировании бюджета должны учитывать", - добавил Макаров.

"С учетом того, что безусловно может быть очень много факторов - я думаю, что об этом будем сегодня говорить - и рисков, что мы можем даже не получить те доходы, которые сегодня заложены в бюджете, совершено новые требования к эффективности расходования каждого рубля, эффективность расходов. То, что можно было себе позволить - давайте не будем скрывать мы об этом много и каждый год здесь говорим - то, что мы могли позволить себе раздоблайство в расходовании бюджетных средств, сегодня это абсолютно непозволительно", - заявил депутат.

В понедельник Госдума приступила к рассмотрению проекта федерального бюджета на 2023-2025 гг. и государственных программ.

Госдума
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