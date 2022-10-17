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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:51

Сербия до конца октября не будет экспортировать газ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Правительство Сербии до 31 октября запретило экспорт природного газа, сообщил телеканал РТС.

"Решение принято в целях уверенного газоснабжения национального рынка и предотвращения возможного ущерба экономике и населению страны, - говорится в сообщении. - Эта мера также позволит избежать критической нехватки природного газа, вызванной сложной ситуацией на мировом энергетическом рынке".

В августе президент Сербии Александр Вучич сообщал, что страна сформировала самый масштабный резерв природного газа в истории.

"Резерв составляет 262 млн кубометра природного газа на газохранилище "Банатски двор" в Сербии, закуплены еще 200 млн кубометров, которые складированы для Сербии на территории Венгрии. Это исторически максимальный резерв природного газа для Сербии", - говорил он.

Сербия Александр Вучич Банатски двор Венгрия
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