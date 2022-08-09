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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Сербия сформировала самый крупный резерв природного газа в своей истории

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сербия сформировала самый масштабный резерв природного газа в своей истории, сообщил во вторник президент Александр Вучич.

"Резерв составляет 262 млн кубометров природного газа на газохранилище "Банатски двор" в Сербии, закуплены еще 200 млн кубометров, которые хранятся для Сербии на территории Венгрии. Это исторически максимальный резерв природного газа для Сербии", - приводит слова Вучича сербский телерадиоканал РТС.

"Мы модернизируем все ТЭЦ, какие только можем, пытаемся открывать новые угольные месторождения, но в целом, я уверен, что у граждан Сербии будет хотя бы чуть менее холодная зима, чем мы ожидали", - сказал президент.

Сербия
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