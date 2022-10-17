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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

"Синара-ТМ" сократила вчетверо чистую прибыль по РСБУ за три квартала

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - Транспортные машины" (СТМ) в январе-сентябре 2022 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 479,54 млн рублей, что в 4,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, говорится в отчетности компании.

Выручка холдинга возросла на 28,7%, до 757,24 млн рублей, валовая прибыль и прибыль от продаж также увеличились.

При этом доходы СТМ от участия в других организациях сократились вдвое - с 2,57 млрд рублей в январе-сентябре 2021 года до 1,26 млрд рублей. Это в совокупности с другими факторами способствовало снижению доналоговой и чистой прибыли.

Кредиторская задолженность СТМ увеличилась с 84,26 млн рублей на начало 2022 года до 118,85 млн рублей на конец третьего квартала, дебиторская - с 716,95 млн рублей до 3,59 млрд рублей.

СТМ объединяет предприятия локомотивостроения, инжиниринга, а также заводы, занимающиеся производством дизельных двигателей и путевой техники, сервисные компании. Активы холдинга расположены в Екатеринбурге, Калуге, Свердловской и Калужской областях.

Группа "Синара" основана в 2001 году, является диверсифицированной компанией, объединяющей предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления группы - транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент.

Синара-ТМ СТМ
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