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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Чистая прибыль "Синара-ТМ" по РСБУ снизилась в 2022 г. в три раза, выручка - удвоилась

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Синара - Транспортные машины" (СТМ) по РСБУ снизилась в 2022 г. в 3,2 раза, составив 583,6 млн руб. против 1,8 млрд руб. в 2021 г., сообщается в отчете компании.

Вместе с тем выручка СТМ выросла в прошлом году более чем вдвое, достигнув 1,7 млрд руб.

Себестоимость продаж в 2022 г. увеличилась на 24%, до 1,9 млрд руб., валовой убыток сократился в 3,3 раза, составив 231,5 млн руб., доходы от участия в других организациях снизились в 2 раза и составили 1,4 млрд руб.

СТМ объединяет предприятия локомотивостроения, инжиниринга, а также заводы, занимающиеся производством дизельных двигателей и путевой техники, сервисные компании. Предприятия, входящие в СТМ, работают во всех федеральных округах РФ, компания имеет филиалы в Казахстане. Единственным владельцем акций является АО Группа "Синара".

Синара-ТМ
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