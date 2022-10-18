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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Доля белорусских товаров на российском рынке увеличилась за год на 2,5%

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Доля белорусских товаров на российском рынке достигла 8%, увеличившись за год на 2,5%, сообщил замминистра экономики республики Дмитрий Ярошевич.

"В Китай мы смогли увеличить продажи в 2,5 раза, в РФ - на 30%. (...) Доля белорусского товара на российском рынке сейчас составляет порядка 8%, при этом год назад было 5,5%", - сказал он в эфире гостелеканала "Беларусь 1". Ярошевич добавил, что также видит "резервы для роста".

По его словам, экспорт белорусских товаров в РФ за первые 8 месяцев текущего года приблизился к $14 млрд, а товарооборот между двумя странами составил порядка $27 млрд.

Белоруссия Россия
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