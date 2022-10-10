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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

В Минске опровергли слухи о запретах поставок мясомолочной продукции в РФ

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Ни о каком запрете поставок мясомолочной продукции в РФ не может идти и речи, заявили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии в понедельник.

"Белоруссия - надежный торговый партнер. Ни о каком запрете либо частичном приостановлении поставок мясомолочной продукции в Российскую Федерацию не может идти и речи", - отметили в Минсельхозпроде, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о приостановке экспорта данных видов продукции в Россию. Комментарий ведомства приводит госагентство БелТА.

В настоящее время открыты для поставок продовольствия в Россию 37 крупных предприятий мясомолочной промышленности (88% от общего количества) и 30 птицефабрик (79% от общего количества), уточнили в Минсельхозпроде.

Белоруссия
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