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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

"Афимолл Сити" останется под контролем AFI Development

AFI Development объяснила суть сделки с ООО "Сбережения плюс"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Контроль над торговым центром "Афимолл Сити" на территории делового центра Москва-Сити продолжает оставаться в руках контролирующего акционера AFI Development, сообщила эта компания.

"Контролирующим акционером ТЦ "Афимолл Сити" продолжает оставаться AFI Development", - заверила она.

17 октября стало известно, что ФАС удовлетворила ходатайство ООО "Сбережения плюс" о приобретении компании ООО "Белгейт констракшенз Лимитед", управляющей ТРЦ "Афимолл Сити".

"Приобретатель занимается управлением фондами. Компания МК ООО "Белгейт констракшенз Лимитед" осуществляет деятельность по аренде и управлению нежилым недвижимым имуществом в Москве (ТРЦ "Афимолл")", - уточнили в ФАС.

Как объяснили в AFI Development, традиционно Управляющая компания ЗПИФ выполняет функцию доверительного управления инвестиционными фондами. Собственником паев этих фондов управляющая компания не является.

"Создание ЗПИФ с ТЦ "Афимолл Сити" в качестве актива позволит вывести на рынок дополнительный инструмент для инвестирования в коммерческую недвижимость. Кроме того, в соответствии со сложившейся рыночной практикой коллективных инвестиций, управление имуществом через ЗПИФ дает возможность владельцам актива увеличить объемы доступной ликвидности. Компания ООО "Белгейт Констракшенз Лимитед" являлась и продолжает являться владельцем ТЦ "Афимолл Сити", - заключили в пресс-службе.

Афимолл Сити Москва AFI Development Сбережения плюс ФАС Белгейт констракшенз
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