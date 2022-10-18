Roche сократила квартальную выручку на 8% из-за спада спроса на лекарства от COVID

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG сократила выручку почти на 8% в третьем квартале текущего года на фоне ослабления спроса на продукцию, связанную с COVID-19, но подтвердила годовой прогноз.

В июле-сентябре выручка компании снизилась до 14,74 млрд швейцарских франков ($14,80 млрд) с 15,97 млрд франков за аналогичный период годом ранее.

За первые три квартала 2022 года выручка Roche увеличилась примерно на 1%, до 47,04 млрд франков с 46,68 млрд франков годом ранее.

Продажи фармацевтического подразделения Roche за девять месяцев 2022 года сократились на 1%, до 33,189 млрд франков.

Диагностическое подразделение увеличило выручку на 4%, до 13,848 млрд франков с 13,305 млрд франков.

Roche подтвердила прогноз на 2022 год, в соответствии с которым компания ожидает роста выручки на 1-3% (low-single digits) без учета изменения курсов валют. Прогноз для увеличения прибыли в расчете на акцию составляет 3-6% (low- to mid-single digit) без учета изменения курса валют.

Roche входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики и диагностики, является крупным производителем биотехнологических лекарственных препаратов для лечения онкологических, офтальмологических и аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных инфекций и нарушений центральной нервной системы.

С начала 2022 года капитализация Roche снизилась на 13%.