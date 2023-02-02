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Компания Roche после роста выручки в 2022 году прогнозирует ее снижение

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG увеличила выручку по итогам 2022 года, однако сократила чистую прибыль и сообщила, что ждет снижения выручки в 2023 году на фоне падения продаж продукции, связанной с COVID-19.

Выручка компании в 2022 году выросла на 0,8% и составила 63,28 млрд швейцарских франков ($69,65 млрд) по сравнению с 62,80 млрд франков в 2021 году. Результат совпал с консенсус-прогнозом аналитиков.

Чистая прибыль Roche сократилась на 9,4%, до 13,53 млрд франков с 14,94 млрд франков годом ранее. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 15,09 млрд франков.

Базовая операционная прибыль выросла до 22,17 млрд франков с 21,90 млрд франков годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до 20,30 франка с 19,81 франка.

Продажи фармацевтического подразделения Roche в 2022 году выросли на 1%, до 45,6 млрд франков, выручка диагностического подразделения почти не изменилась, составив 17,7 млрд франков.

В 2023 году Roche ожидает снижения выручки на 1-3% без учета изменения курсов валют.

Roche входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики и диагностики, является крупным производителем биотехнологических лекарственных препаратов для лечения онкологических, офтальмологических и аутоиммунных заболеваний, тяжелых вирусных инфекций и нарушений центральной нервной системы.

Roche Швейцария
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