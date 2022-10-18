Rio Tinto решила воскресить крупный железорудный проект Rhodes Ridge в Австралии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Горнодобывающая компания Rio Tinto надеется воскресить проект по разработке одного из крупнейших в мире месторождений железной руды Rhodes Ridge в австралийском регионе Пилбара.

Rio Tinto и ее партнер, Wright Prospecting Pty, договорились обновить условия совместного предприятия, созданного на паритетных началах 50 лет назад, сообщила компания. Стороны планируют к 2030 году согласовать план разработки месторождения с использованием транспортной и энергетической инфраструктуры Rio Tinto.

Первоначальная мощность предприятия может составить до 40 млн тонн железной руды в год, что делает его сопоставимым с запущенной в этом году шахтой Gudai-Darri стоимостью $3,1 млрд.

Rhodes Ridge - одно из крупнейших и лучших неразработанных месторождений железной руды в мире, отмечает Rio Tinto. Его запасы оцениваются в 5,8 млрд тонн железной руды с высоким содержанием железа (в среднем 62,3%). Общие ресурсы месторождения эквиваленты примерно трети от ресурсной базы Rio Tinto в регионе Пилбара.

Права на Rhodes Ridge много лет были объектом разбирательств между наследниками железорудных магнатов Лэнга Хэнкока и Питера Райта, открывших месторождение в 1972 году. Дочь Хэнкока Джина Райнхарт, владелица железорудной компании Hancock Prospecting и богатейшая женщина Австралии, пыталась отсудить 25%-ю долю в проекте. Однако суд в 2011 году отказал ей в иске, оставив права на Rhodes Ridge за наследниками Питера Райта, владеющими Wright Prospecting.