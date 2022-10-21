Глава совета директоров Rio Tinto предложил компании смелее приобретать активы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Rio Tinto теряет возможности для развития бизнеса из-за "багажа" неудачных сделок в прошлом, и компании следует вновь сфокусироваться на приобретении активов, считает председатель совета директоров австралийско-британской компании Доминик Бартон.

Он заявил об этом на конференции представителей горнодобывающей отрасли, организованном Financial Times.

Во его словам, Rio Tinto в последние годы упустила ряд возможностей, в частности, опасаясь реакции инвесторов на потенциальные сделки, помня о неоднозначном прошлом опыте.

"Я полагаю, у нас есть нежелание даже обсуждать возможности из-за понимания того, какими могут быть последствиями, - заявил в пятницу Бартон. - Надо сказать, у Rio Tinto есть фантастический департамент по слияниям и поглощениям (M&A). И у его сотрудников есть идеи. Есть предложения, которые они выдвигали 3-4 года назад, и это хорошие предложения".

В 2007 году Rio Tinto приобрела канадского производителя алюминия Alcan за $40 млрд, в результате чего на долгое время погрязла в долгах и была вынуждена списать часть активов. В 2011 году компания купила угольные активы в Мозамбике, стоимость которых полностью списала два года спустя. Неудачная сделка привела к отставке гендиректора Rio Tinto Тома Албанезе.

Порядка 60% выручки Rio Tinto приходится на операции по добыче железной руды, в связи с чем компания в значительной мере зависит от спроса со стороны китайских сталелитейных компаний, пишет FT.

В прошлом году она начала возвращаться к приобретению активов, купив литиевый проект в Аргентине за $825 млн. В текущем году Rio Tinto заключила обязывающее соглашение с канадской Turquoise Hill о выкупе 49% ее акций за $3,3 млрд. Акционеры Turquoise Hill, которой принадлежит 66%-ная доля в проекте разработки золотомедного месторождения Ою-Толгой в Монголии, проголосуют по предложению компании 1 ноября.