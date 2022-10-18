Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:27

Банк Англии может отложить продажи госбумаг до момента стабилизации рынка

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Банк Англии, вероятно, отложит продажи гособлигаций из портфеля ЦБ до момента стабилизации рынка, пишет газета Financial Times.

Изначально британский Центробанк планировал начать продажу госбумаг 6 октября, однако затем перенес ее на 31 октября. В общей сложности на балансе Банка Англии находятся гособлигации на сумму 838 млрд фунтов ($949 млрд).

По данным FT, руководители британского ЦБ обеспокоены падением стоимости госбумаг за последние недели и опасаются, что продажа бондов из портфеля Банка Англии может еще больше дестабилизировать рынок.

Доходность 30-летних гособлигаций Великобритании, достигавшая недавно 5%, опустилась в понедельник после того, как новый министр финансов страны Джереми Хант отказался от значительной части бюджетных стимулов, предложенных предыдущим главой Минфина. Во вторник ставка этих бумаг находится на уровне 4,4%, но она по-прежнему выше, чем была до 23 сентября, когда был опубликован бюджетный план, дестабилизировавший рынки (3,75%).

В понедельник Банк Англии сообщил, что с 24 октября возобновит продажи корпоративных облигаций из портфеля ЦБ, приостановленные в конце сентября.

Банк Англии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Арбитраж подтвердил штраф Apple в $12 млн за ограничение конкуренции на рынке приложений

Российский ЦМРбанк начал оказывать банковские услуги в ДНР и ЛНР

Аккаунты Совета Федерации на YouTube заблокированы

Hyundai рассматривает сценарий продажи своего завода в России

Hyundai рассматривает сценарий продажи своего завода в России

Киргизские Бакай банк и Доскредобанк перестали обслуживать карты "Мир"

Всемирный банк признал необслуживаемым кредитный портфель в Белоруссии

Рубль не изменился к доллару и юаню на старте торгов в ожидании сигналов с мировых рынков

Рубль не изменился к доллару и юаню на старте торгов в ожидании сигналов с мировых рынков

Девелопер "Самолет" запланировал запустить собственный цифровой банк

Фондовый рынок США завершил торги сильным ростом

Exxon Mobil полностью покинула Россию после создания нового оператора проекта "Сахалин-1"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });