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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Банк Англии назвал "некорректным" сообщение FT о планах ЦБ отложить продажу госбумаг

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Банк Англии назвал "некорректным" сообщение газеты Financial Times о том, что ЦБ отложит продажи гособлигаций из своего портфеля до момента стабилизации рынка.

Во вторник FT сообщила, что руководители британского Центробанка обеспокоены падением стоимости госбумаг за последние недели и опасаются, что продажа бондов из портфеля Банка Англии может еще больше дестабилизировать рынок.

"Опубликованное сегодня утром сообщение FT о том, что Банк Англии принял решение отложить продажу гособлигаций, является некорректным", - говорится в сообщении британского ЦБ, на которое ссылается агентство Bloomberg.

Изначально Банк Англии планировал начать продажу госбумаг 6 октября, однако затем перенес ее на 31 октября. В общей сложности на балансе ЦБ находятся гособлигации на сумму 838 млрд фунтов ($949 млрд).

Доходность 30-летних гособлигаций Великобритании поднялась в ходе торгов до 4,45% с 4,4% до публикации заявления Банка Англии.

Банк Англии
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