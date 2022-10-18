"Русал" в конце октября соберет заявки на новый выпуск облигаций в юанях

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - ОК "Русал" в конце октября планирует собрать заявки на новый выпуск облигаций в юанях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки купона - не выше 3,8% годовых, купоны полугодовые. Срок обращения выпуска - 2,5 года. Номинальная стоимость бондов - 1000 рублей.

Объем размещения будет объявлен позднее.

Предусмотрено обеспечение в виде внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Минимальная заявка кратна эквиваленту 1000 юаней в рублях по официальному курсу Банка России на дату размещения, но не менее 1,4 млн рублей.

Организаторами размещения выступят ГПБ, МКБ, ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк, ИБ "Синара". Агентом по размещению избран ГБП.

Сейчас в обращении находится 6 выпусков биржевых облигаций компании "Русал Братск" на 65 млрд рублей и два выпуска биржевых бондов МКПАО ОК "Русал" на 4 млрд юаней.