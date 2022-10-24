"Русал" разместит облигации на 6 млрд юаней

Финальный ориентир выпуска серии БО-001Р-01 установлен на уровне 3,75% годовых

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "ОК Русал" решило разместить облигации на 6 млрд юаней, установило финальный ориентир выпуска серии БО-001Р-01 на уровне 3,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны полугодовые. Срок обращения выпуска - 2,5 года. Номинальная стоимость бондов - 1000 юаней.

Предусмотрено обеспечение в виде внешних публичных безотзывных оферт от операционных компаний группы АО "Русал Красноярск" и АО "Русал Саяногорск".

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут производиться в юанях, по решению эмитента и запросам инвесторов возможны выплаты в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Минимальная заявка - кратная эквиваленту 1000 юаней в рублях по официальному курсу на дату размещения, но не менее 1,4 млн рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, МКБ, ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк, ИБ "Синара", агентом - ГПБ.

В июле 2022 года "Русал" стал первым российским эмитентом, выпустившим облигации в юанях на внутреннем рынке. Компания разместила два 5-летних выпуска по 2 млрд юаней каждый со ставкой 3,9% годовых.