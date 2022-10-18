Утверждение техрегламента ЕАЭС по стройматериалам отложено на год

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минстрой ожидает, что техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по строительным материалам и изделиям будет утвержден в четвертом квартале 2023 года, сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Музыченко.

Этот техрегламент будет регулировать применение строительных материалов на всей территории ЕЭАС, в том числе, содержать единые правила по контролю качества и безопасности, напомнил чиновник. Решение о его подготовке было принято в апреле 2021 года.

На сайте Единой экономической комиссии (ЕЭК) сообщается, что изначально завершение процедур согласования странами техрегламента на строительные материалы было запланировано на IV квартал 2022 года.

Музыченко объяснил, что "документ невозможно принять в кратчайшие сроки", поскольку осложнилась ситуация с разработкой и внедрением единых документов.

Сейчас готова первая редакция документа, регламент проходит публичные согласования внутри России и стран ЕАЭС.

"Сейчас (. . .) оборот строительных материалов в Российской Федерации регулируется по сути одной строчкой технического регламента о безопасности зданий и сооружений, давно пора было исправить эту ситуацию, документ достаточно большой, обширный", - прокомментировал директор Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве Андрей Копытин журналистам.

Совет ЕЭК ранее принял решение о разработке двух отдельных технических регламентов - на строительные материалы и изделия, а также на здания и сооружения. "Учитывая особенности регулирования зданий и сооружений, разделение двух регламентов обеспечит скорейшее формирование единого рынка строительных материалов в союзе", - приведены на сайте слова министра по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко.