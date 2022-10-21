Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Главы правительств ЕАЭС обсудят формирование общих рынков нефти и газа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в Ереване примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Накануне главы правительств ЕАЭС провели встречу в узком составе.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров РФ, премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные вопросы интеграции, в частности, ход подготовки соглашений по формированию общего рынка газа, а также рынков нефти и нефтепродуктов.

По информации пресс-службы, особое внимание будет уделено цифровой повестке, в том числе разработке единой аналитической системы администрирования электронной торговли товарами.

На встрече глав правительств ЕАЭС предполагается принять проекта бюджета Союза на 2023 год, а также обсудить вопросы зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС.

Участникам заседания будет представлена информация о функционировании российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте.

Михаил Мишустин ЕАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Президент НКР заявил, что не представляет будущее Нагорного Карабаха без гарантий РФ

Президент НКР заявил, что не представляет будущее Нагорного Карабаха без гарантий РФ

Суд в Чехии освободил россиянина Франчетти, задержанного по запросу Украины

Британские консерваторы изберут нового лидера партии и премьера страны до 28 октября

Британские консерваторы изберут нового лидера партии и премьера страны до 28 октября

Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании

Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании
Военная операция на Украине

Уоллес сообщил Шойгу об инциденте с военными самолетами над Черным морем

Эстония ужесточит правила перевозки грузов через границу с РФ

В Киргизии 10 из 23 банков перестали обслуживать карты "Мир"

В Киргизии 10 из 23 банков перестали обслуживать карты "Мир"
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударе по вклинившимся в российскую оборону подразделениям ВСУ

Губернатор Красноярского края назвал политическими обвинения, предъявленные США его сыну

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });