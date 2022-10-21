Главы правительств ЕАЭС обсудят формирование общих рынков нефти и газа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в Ереване примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Накануне главы правительств ЕАЭС провели встречу в узком составе.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров РФ, премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные вопросы интеграции, в частности, ход подготовки соглашений по формированию общего рынка газа, а также рынков нефти и нефтепродуктов.

По информации пресс-службы, особое внимание будет уделено цифровой повестке, в том числе разработке единой аналитической системы администрирования электронной торговли товарами.

На встрече глав правительств ЕАЭС предполагается принять проекта бюджета Союза на 2023 год, а также обсудить вопросы зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС.

Участникам заседания будет представлена информация о функционировании российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте.