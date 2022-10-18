Роснедра 5 декабря проведут аукционы на 4 углеводородных участка на Таймыре

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) 5 декабря проведет аукционы на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых 4 участков недр на углеводороды на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.

Дата окончания срока подачи заявок - 18 ноября, говорится в сообщении на портале ГИС "Торги".

На аукционы выставляются: Южно-Паютский участок площадью 1870,4 кв. км., начальная цена - 18,127 млн руб., шаг аукциона - 1,812 млн руб. Прогнозные ресурсы: газа D1 - 92,4 млрд куб. м, D2 - 40 млрд куб. м, нефти D1 - 4 млн т; D2 - 2,5 млн т, конденсата D1 - 0,8 млн т; D2 - 0,2 млн т. Южно-Паютский расположен вблизи активов ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз", АО "Норильскгазпром" (контролируется ГМК "Норильский никель" ) и ООО "Восток Ойл" (приоритетный проект "Роснефти" на севере Красноярского края).

Ново-Надеждинский участок площадью 4825,8 кв. км., начальная цена - 80,57 млн руб., шаг аукциона - 8,057 млн руб. Прогнозные ресурсы составляют: газа Dл - 38 млрд куб м, D1 - 20,2 млрд куб. м, D2 - 23,3 млрд куб. м; нефти: D1 - 5,2 млн т, D2 - 15 млн т; конденсата: D1 - 3,8 млн т, D2 - 11 млн т. В пределах участка недр подготовлена к глубокому бурению Якимовская и выявлена Тундровая структуры. По состоянию на 01.01.2021 согласно сведениям, указанным в Госбалансе полезных ископаемых, по структуре Якимовская ресурсы по категории D0 составляют 42,6 млрд куб м.

Восточно-Надеждинский участок площадью 5940,9 кв. км., начальная цена - 82,61 млн руб., шаг аукциона - 8,261 млн руб. Прогнозные ресурсы составляют: нефти D1 - 5,1 млн т, D2 - 14,3 млн т; газа: D1 - 41,1 млрд куб. м, D2 - 42 млрд куб. м; конденсата D1 - 3,1 млн т, D2 - 10,5 млн т. В его пределах подготовлена к глубокому бурению Логовая структура. По состоянию на 01.01.2021 согласно сведениям, указанным в Госбалансе полезных ископаемых, на структуре Логовая ресурсы газа по категории D0 составляют 64,8 млрд куб м.

Южно-Ушаковский участок площадью 1216 кв. км., начальная цена - 4,57 млн руб., шаг аукциона - 457 тыс. руб. Прогнозные ресурсы составляют: газа D1 - 39,8 млрд куб. м D2 - 9,9 млрд куб м; конденсата D1 - 0,4 млн т, D2 - 0,1 млн т.

Север Красноярского края в последние годы стал крайне привлекательным для нефтегазовых компаний. Минприроды и Роснедра не раз подчеркивали, что в этом неосвоенном регионе формируется новая нефтяная провинция, которую можно сравнить с Ямалом. При этом север Красноярского края подпадает под арктические преференции, которые в 2020 году были приняты на федеральном уровне. Также ожидается, что ресурсная база углеводородов севера Красноярского края станет одним из опорных пунктов роста грузопотока по Севморпути.

Сейчас в этом арктическом регионе с крайне низкой степенью геологической изученности и значительной удаленностью от транспортной и нефтегазовой инфраструктуры уже представлены крупные российские нефтегазовые компании. "Роснефть" запустила на Таймыре арктический проект "Восток Ойл" (базовыми месторождениями станут Пайяхское, Западно-Иркинское, активы Ванкорского кластера). "Газпром нефть" сформировала масштабный поисковый кластер, включающий 29 участков на севере Красноярского края и ЯНАО, в который входят как участки на суше, так и на шельфе. Несколько участков для ГРР на Таймыре приобрел "Сургутнефтегаз". Интерес к Таймыру проявлял также "ЛУКОЙЛ", но по итогам бурения первой разведочной скважины на Восточно-Таймырском участке на глубину примерно 5,5 тыс. метров НК не смогла найти промышленно значимых запасов углеводородов.

"Росгеология" ранее сообщала, что нашла на Гыдано-Хатанге две перспективные на углеводороды зоны, аналогичные отложениям на Пайяхском и Иркинском месторождениях. Речь идет о Новокубалахской площади, где выделены Жданихинская и Агапская зоны нефтегазонакопления.