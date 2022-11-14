Роснедра 27 декабря проведут аукцион по Байкальскому участку недр федзначения

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Роснедра 27 декабря проведут аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородов на Байкальском участке федерального значения, расположенном на территории Сахалинской области и частично в заливе Байкал Охотского моря.

Соответствующая информация опубликована на портале ГИС "Торги". Заявки на участие в торгах принимаются до 7 декабря.

Стартовый платеж по аукциону на Байкальский - 95,954 млн рублей. Площадь участка - 986 кв. км.

Извлекаемые запасы и ресурсы нефти, числящиеся на госбалансе на 1 января 2021 года: С1 - 0,012 млн тонн, С2 - 0,098 млн тонн, Д0 - 4,743 млн тонн. Прогнозные ресурсы углеводородов на 1 января 2017 года: нефть (извлекаемые) - 6,4 млн тонн по Дл и 0,3 млн тонн по Д1; газ - 7,4 млрд куб. м по Д1 и 2,5 млрд куб. м по Д2; конденсат (извлекаемые) - 0,3 млн тонн по Д1.

По данным Росгеолфонда, участок граничит с шельфовым участком "Роснефти" Астрахановское море-Некрасовский, а также окружает газоконденсатное месторождение Узловое, лицензией на которое распоряжается "ННК-Сахалинморнефтегаз" (входит в группу ННК).