Hyundai и Kia спишут $2 млрд из-за проблем с двигателями собственного производства

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейские автопроизводители Hyundai Motor Co. и Kia Corp. спишут в совокупности 2,9 трлн вон ($2 млрд) по итогам третьего квартала из-за проблем с двигателями Theta GDI собственного производства.

Hyundai спишет 1,3 трлн вон, Kia - 1,54 трлн вон, сообщили компании. Списания, как ожидается, составят соответственно 44% и 66% квартальной операционной прибыли автопроизводителей, подсчитал Bloomberg.

Как отметила Hyundai, клиенты в минувшем квартале активнее, чем ожидалось, запрашивали заменить двигатели Theta в их автомобилях в рамках пожизненной гарантии автопроизводителя.

Hyundai и Kia ранее также сталкивались с проблемами в данных двигателях. В 2017 году они отозвали в США в общей сложности 1,2 млн автомобилей из-за проблем, которые в некоторых случаях приводили к возгоранию. Компании в 2020 году списали 3,36 трлн вон в качестве издержек на решение судебных тяжб с американцами из-за двигателей.