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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Hyundai сократил квартальную чистую прибыль на 5,1%

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2002 года южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. снизил чистую прибыль на 5,1% в годовом измерении - до 1,411 трлн вон ($987,3 млн), сообщила компания.

Аналитики в среднем прогнозировали 2,403 трлн вон, по данным FactSet.

Операционная прибыль Hyundai в июле-сентябре уменьшилась на 3,4% и составила 1,552 трлн вон. Сокращение прибыли было обусловлено, в основном, расходами на отзыв неисправных двигателей.

Между тем выручка увеличилась на 30,6% и достигла 37,705 трлн вон.

Продажи Hyundai в минувшем квартале выросли на 14% - до 1,02 млн автомобилей. Тем не менее, компания ухудшила прогноз продаж на 2022 год до 4,01 млн машин с ранее планировавшихся 4,32 млн. Если ожидания оправдаются, показатель будет на 3,1% выше результата 2021 года (3,89 млн автомобилей).

При этом автопроизводитель улучшил оценку роста выручки в этом году до 19-20% с ранее ожидавшихся 13-14%. Это обусловлено ослаблением курса нацвалюты, что делает автомобили Hyundai более привлекательными для зарубежных покупателей. На экспорт приходится почти 60% продаж компании.

С начала 2022 года капитализация Hyundai упала на 22,7% (до 38,3 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi уменьшился на 24,9%.

Hyundai Южная Корея
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