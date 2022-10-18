Волатильность на валютном рынке стоила североамериканским компаниям $34 млрд во II кв.

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Резкий скачок стоимости доллара США и удешевление других валют мира стоили североамериканским компаниям порядка $34,3 млрд в период с апреля по июнь, согласно подсчетам Kyriba Corp.

Значение показателя стало рекордным с момента начала его расчета в 2013 году, отмечается также в докладе аналитиков.

При этом негативное влияние укрепления доллара на прибыль проявилось отчетливее всего в случае американских компаний, которые получают довольно крупную долю своей выручки за рубежом и зависят от глобального спроса.

Между тем в третьем квартале потери из-за волатильности на валютном рынке могли еще больше увеличиться из-за продолжающегося укрепления доллара и нарастания рисков глобальной рецессии, отметили эксперты Kyriba.

Такие американские компании, как Domino's Pizza Inc. и PepsiCo Inc. уже предупредили в свежих квартальных отчетностях, что изменения курсов валют продолжат негативно сказываться на прибыльности бизнеса.

"Транснациональные корпорации, сильно пострадавшие от курсовых разниц, скорее всего, столкнутся с падением итоговой стоимости или прибыли на акцию. Компании, которые не отслеживают и не управляют своими валютными рисками с помощью современных передовых отраслевых практик, пострадают наиболее всего", - заявил старший аналитик Kyriba Вольфганг Кестер.